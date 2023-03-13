Начало недели в Башкирии ознаменуется дождями и плюсовой температурой

— Во вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Днем пройдет небольшой мокрый снег, по югу до умеренного. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -3, +2 градуса, — пообещали синоптики.