Начало недели в Башкирии ознаменуется дождями и плюсовой температурой

Стало известно, какая будет погода в ближайшие три дня в Башкирии. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, в республике ожидаются, дожди, плюсовая температура и опасные явления на дорогах.
Так, 13 марта, местами пройдет небольшой дождь, по северо-западу до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +3, +8 градусов.
Завтра, 14 марта, характер погоды несильно изменится, обещают метеорологи, однако столбик термометра пойдет вниз.
— Во вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Днем пройдет небольшой мокрый снег, по югу до умеренного. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -3, +2 градуса, — пообещали синоптики.
В среду, 15 марта, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, при прояснениях до -13. Днем -1, +4 градуса.