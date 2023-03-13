Названа цена проезда по платным автодорогам в Башкирии

Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам Башкирии.  Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, плата за проезд будет зависеть от множества факторов.

Фото №1 - Названа цена проезда по платным автодорогам в Башкирии

Так, стоимость будет рассчитываться по определенной формуле, которая учитывает протяженность трассы, время суток, день недели и даже способ оплаты.

Плата за проезд взимается оператором, а также приводится формула расчета такой платы, в которой учитываются базовый размер платы, протяженность участка трассы, а также ряд коэффициентов, учитывающих время суток, дни недели, способ оплаты. В приложении к постановлению указан предельный размер взимаемой платы. Минимальным (12 рублей за 1 км) он будет для транспортных средств с двумя и более осями (включая прицепы), высотой не более 2 м. В случае проезда аналогичного транспорта по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, предельный размер составит 84 рубля за 1 км.

Наибольшая сумма оплаты предусмотрена для транспорта с тремя и более осями, высотой от 2,6 м. Здесь предельные значения составят 38,5 и 269 рублей за километр соответственно. Предусмотрена ежегодная индексация этих сумм на индекс потребительских цен, определяемый прогнозом социально-экономического развития РФ.  

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