Названа цена проезда по платным автодорогам в Башкирии

Плата за проезд взимается оператором, а также приводится формула расчета такой платы, в которой учитываются базовый размер платы, протяженность участка трассы, а также ряд коэффициентов, учитывающих время суток, дни недели, способ оплаты. В приложении к постановлению указан предельный размер взимаемой платы. Минимальным (12 рублей за 1 км) он будет для транспортных средств с двумя и более осями (включая прицепы), высотой не более 2 м. В случае проезда аналогичного транспорта по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, предельный размер составит 84 рубля за 1 км.