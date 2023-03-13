Названа цена проезда по платным автодорогам в Башкирии

Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам Башкирии. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, плата за проезд будет зависеть от множества факторов.
Так, стоимость будет рассчитываться по определенной формуле, которая учитывает протяженность трассы, время суток, день недели и даже способ оплаты.
Наибольшая сумма оплаты предусмотрена для транспорта с тремя и более осями, высотой от 2,6 м. Здесь предельные значения составят 38,5 и 269 рублей за километр соответственно. Предусмотрена ежегодная индексация этих сумм на индекс потребительских цен, определяемый прогнозом социально-экономического развития РФ.