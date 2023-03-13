В Башкирии выбрали самую образцовую семью

Самая образцовая башкирская семья живет в Стрелибашевском районе. В Стерлитамаке подвели итоги республиканского конкурса. Праздник, организованный по инициативе Всемирного курултая башкир, прошел уже в третий раз.
Количество участников проекта «Образцовая башкирская семья» растет ежегодно. В этом году за звание лучших боролись более 100 семей – 14 из них прошли в финал. Гран-при конкурса забрали Тайгуновы из Стерлибашевского района. Они стали обладателями главного приза – сертификата в 100 тысяч рублей.
Республиканский конкурс «Образцовая башкирская семья – 2023» проводится в два этапа – зональный и республиканский. Его цель – выявление семей, сохраняющих культуру башкирского народа, родной язык, обычаи и традиции. В финале также определили победителей в различных номинациях: «Семейное творчество», «Семейные ремесла» и «Семейные ценности». Победители получили памятные подарки и денежные сертификаты.
Финальную церемонию республиканского конкурса можно будет увидеть на телеканале БСТ 17 марта.