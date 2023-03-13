В Башкирии выбрали самую образцовую семью

Количество участников проекта «Образцовая башкирская семья» растет ежегодно. В этом году за звание лучших боролись более 100 семей – 14 из них прошли в финал. Гран-при конкурса забрали Тайгуновы из Стерлибашевского района. Они стали обладателями главного приза – сертификата в 100 тысяч рублей.