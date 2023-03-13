В Уфе состоялось открытие республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана»

В этом году общее количество участников составило более 150 человек. Теперь в финале сойдутся победители муниципальных этапов.
К слову, испытания начались уже 10 марта с этапа «Педагогическая мастерская», где учителя показали свой опыт в подходе к процессу обучения. Также был дан старт еще одному педагогическому соревнованию – межрегиональному конкурсу «Учитель года башкирского языка и литературы».
Итоги по двум конкурсам подведут 24 марта в Конгресс-холле, где будут озвучены имена победителей. Также станут известны лучшие из лучших финала второго педагогического марафона «Соты». Профессиональные состязания направлены на выявление и распространение инновационного преподавательского опыта. Сами же учителя считают, что конкурс им позволяет также учиться друг у друга.