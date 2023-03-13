В Уфе состоялось открытие республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана»

В этом году общее количество участников составило более 150 человек. Теперь в финале сойдутся победители муниципальных этапов.

К слову, испытания начались уже 10 марта с этапа «Педагогическая мастерская», где учителя показали свой опыт в подходе к процессу обучения. Также был дан старт еще одному педагогическому соревнованию – межрегиональному конкурсу «Учитель года башкирского языка и литературы».