В Дюртюлинском районе прошли башкирские народные игры среди женщин

На площади села Москово провели праздник «Бәйге», приуроченный к республиканскому проекту «Трезвое село». В соревнованиях принимали участие команды из сел Дюртюлинского и Бирского районов.
Им пришлось распиливать бревна, метать булавы, перетягивать канат, кататься на лыжах и стрелять из традиционного лука. Самым зрелищным из конкурсов стал хоккей в валенках.
Также для участников и зрителей мероприятия провели праздничную концертную программу. Победителями соревнований стала команда села Имай-Утарово. Всех участников наградили дипломами, кубками и памятными призами, приобретенными на спонсорскую помощь одного из сельчан.