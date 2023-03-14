В Дюртюлинском районе прошли башкирские народные игры среди женщин

На площади села Москово провели праздник «Бәйге», приуроченный к республиканскому проекту «Трезвое село». В соревнованиях принимали участие команды из сел Дюртюлинского и Бирского районов.

Им пришлось распиливать бревна, метать булавы, перетягивать канат, кататься на лыжах и стрелять из традиционного лука. Самым зрелищным из конкурсов стал хоккей в валенках.

В целом сегодня конкурс очень понравился, организаторы большие молодцы, организовали нормальный праздник. Я рада, мы все рады. Ирина Асмаева, глава Чишминского сельсовета Бирского района