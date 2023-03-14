Уроженка Уфы прошла слепые прослушивания в телепроекте «Голос»

В одиннадцатом сезоне телепроекта «Голос» приняла участие 21-летняя жительница Уфы Гульнара Байгузина. Девушка успешно прошла слепые прослушивания.
Гульнара исполнила песню «Романс» группы «Пицца» и аккомпанировала себе на гитаре. К девушке повернулись все четыре наставника. Они высоко оценили уникальное исполнение Гульнары и отметили, что насладились выступлением юной исполнительницы.
Гульнара выбрала команду Антона Беляева, отметив, что давно следит за творчеством артиста и хочет экспериментировать в творчестве.