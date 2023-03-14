Уроженка Уфы прошла слепые прослушивания в телепроекте «Голос»

В одиннадцатом сезоне телепроекта «Голос» приняла участие 21-летняя жительница Уфы Гульнара Байгузина. Девушка успешно прошла слепые прослушивания.

Фото №1 - Уроженка Уфы прошла слепые прослушивания в телепроекте «Голос»

Гульнара исполнила песню «Романс» группы «Пицца» и аккомпанировала себе на гитаре. К девушке повернулись все четыре наставника. Они высоко оценили уникальное исполнение Гульнары и отметили, что насладились выступлением юной исполнительницы.

Это было «вкусно», это было музыкально, это было свежо, с хорошим настроением. Замечательный тембр, была легкость. Я получила огромное удовольствие!

Полина Гагарина

Гульнара выбрала команду Антона Беляева, отметив, что давно следит за творчеством артиста и хочет экспериментировать в творчестве.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти