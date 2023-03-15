Как в Башкирии организовано трудоустройство людей с инвалидностью

В прошлом году было создано более 100 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация проекта продолжается в 2023 году. Предприятия при этом имеют возможность получить из республиканского бюджета возмещение расходов при организации рабочих мест. Сегодня четыре инвалида-колясочника начали трудовую карьеру на Уфимском вентиляторном заводе – эти вакансии также были созданы для людей с ОВЗ.

Первый рабочий день, скорее, теоретический. Вновь трудоустроенным необходимо понять специфику – на весь день к ним прикреплен наставник от завода. Стажеры учатся составлять рекламное письмо и презентовать продукцию. После трагических обстоятельств Элине пришлось сесть в коляску. Девушке особенно волнительно – это первая работа после получения инвалидности.

Первое рабочее место после инвалидности. Это дополнительные финансы к пенсии по инвалидности. Элина Калимуллина

Уфимский вентиляторный завод производит промышленные вентиляторы и дымососы. Для новых рабочих мест отвели пустовавший в здании холл. Установили столы и компьютеры. Ежедневно менеджеров будет привозить автобус. Примерно через неделю они смогут работать дистанционно.

С центром занятости создали новые рабочие места. Они будут совершать холодные звонки. Артем Ефремов, генеральный директор Уфимского вентиляторного завода

Создание и оснащение рабочих мест для инвалидов заводу субсидируется из республиканского бюджета. Стимулируют предприятия, также помогая им в создании инфраструктуры и адаптации инвалидов. Уфимский завод сегодня трудоустроил четверых людей с ОВЗ, все они подопечные Дома инвалидов. Связующее звено в этой работе – центр занятости. В прошлом году в Калининском районе создали вакансии для 12 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Зарплата официальная, пенсионные выплаты. Мы отслеживаем. Это положительно. Игорь Вязов, директор филиала центра занятости г. Уфы по Калининскому району