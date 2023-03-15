С 1 марта в выписках из ЕГРН не будет персональных данных о собственнике

Любой гражданин, любое лицо могло получить выписку из ЕГРН с полными персональными данными: с датой рождения, адрес, расположение квартиры и даже поэтажный план. В том числе тем людям, которые задумали противоправные действия в отношении такого пожилого лица, который, может быть, проживает один в этой квартире. И в таких случаях подвергалась опасности даже жизнь таких граждан. Международный опыт показывает, что распространение персональных данных запрещено, либо защищено законом и очень строго ограничено.

Эльза Байтерякова, заместитель начальника правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Башкортостан