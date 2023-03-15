С 1 марта в выписках из ЕГРН не будет персональных данных о собственнике

С 1 марта
2023 года в силу вступили изменения, согласно которым ключевая информация о
собственнике недвижимого имущества стала закрытой. Об этом сообщили на
онлайн-брифинге представители МФЦ и Управления Россреестра по Республике
Башкортостан. Такое решение было принято для защиты персональных данных от
возможных действий мошенников.
Также отныне выписка содержит QR-код, пройдя по
которому можно подтвердить подлинность документа. Тем не менее информация о
назначении и характеристиках объекта по-прежнему будет доступна всем желающим.
Чтобы
узнать информацию о собственнике, необходимо получить сведения либо у самого
собственника недвижимости – через сайт, портал Госуслуг, либо у нотариуса.
Чтобы получить сведения через нотариуса, необходимо сначала обосновать необходимость
получения таких сведений, например, заключив предварительный договор
купли-продажи, либо для обращения в суд.Андрей Пантелеев, главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Республике Башкортостан
Изменения были необходимы в первую очередь для
социально-незащищенных граждан. Пожилые и одинокие люди сильнее всего
подвержены риску быть обманутыми. Выписка из ЕГРН старого образца предоставляла
всем желающим основную информацию о владельце недвижимости, чем могли
воспользоваться люди, планирующие мошеннические действия.
Любой
гражданин, любое лицо могло получить выписку из ЕГРН с полными персональными
данными: с датой рождения, адрес, расположение квартиры и даже поэтажный план.
В том числе тем людям, которые задумали противоправные действия в отношении
такого пожилого лица, который, может быть, проживает один в этой квартире. И в
таких случаях подвергалась опасности даже жизнь таких граждан. Международный
опыт показывает, что распространение персональных данных запрещено, либо
защищено законом и очень строго ограничено.Эльза Байтерякова, заместитель начальника правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Башкортостан