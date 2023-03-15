С 1 марта в выписках из ЕГРН не будет персональных данных о собственнике

С 1 марта 2023 года в силу вступили изменения, согласно которым ключевая информация о собственнике недвижимого имущества стала закрытой. Об этом сообщили на онлайн-брифинге представители МФЦ и Управления Россреестра по Республике Башкортостан. Такое решение было принято для защиты персональных данных от возможных действий мошенников.

Также отныне выписка содержит QR-код, пройдя по которому можно подтвердить подлинность документа. Тем не менее информация о назначении и характеристиках объекта по-прежнему будет доступна всем желающим.

Чтобы узнать информацию о собственнике, необходимо получить сведения либо у самого собственника недвижимости – через сайт, портал Госуслуг, либо у нотариуса. Чтобы получить сведения через нотариуса, необходимо сначала обосновать необходимость получения таких сведений, например, заключив предварительный договор купли-продажи, либо для обращения в суд.

Андрей Пантелеев, главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Республике Башкортостан

Изменения были необходимы в первую очередь для социально-незащищенных граждан. Пожилые и одинокие люди сильнее всего подвержены риску быть обманутыми. Выписка из ЕГРН старого образца предоставляла всем желающим основную информацию о владельце недвижимости, чем могли воспользоваться люди, планирующие мошеннические действия.

Любой гражданин, любое лицо могло получить выписку из ЕГРН с полными персональными данными: с датой рождения, адрес, расположение квартиры и даже поэтажный план. В том числе тем людям, которые задумали противоправные действия в отношении такого пожилого лица, который, может быть, проживает один в этой квартире. И в таких случаях подвергалась опасности даже жизнь таких граждан. Международный опыт показывает, что распространение персональных данных запрещено, либо защищено законом и очень строго ограничено.

Эльза Байтерякова, заместитель начальника правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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