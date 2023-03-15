В Уфимском районе идет подготовка к паводковому сезону

У поселка Загорский Чесноковского сельсовета начали чернить и распиливать лед на участке слияния двух рек. Такие мероприятия проводят для снижения рисков образования заторов во время весеннего половодья.

На затороопасном участке распиливают плотный монолитный лед и засыпают его угольной крошкой. Мероприятия проводят специалисты в период весеннего половодья, чтобы уровень воды в реке не поднялся выше критического. Проблемная зона находится у поселка Загорский Чесноковского сельсовета, где сливаются реки Уршак и Белая.

Под подтопление могут попасть село Булгаково, низ Загорного, где расположены жилые дома, и сады Кировского района. Поэтому для снижения рисков образования заторов, тормозящих прохождение большой воды, и организовали превентивные мероприятия. Уже с осени прошлого года в нескольких населенных пунктах Уфимского района уложили дополнительно водопропускные трубы, организовали очистку старых. Также углубили водоотводный канал и провели обваловку траншей для отвода талых вод, подняли полотна дороги и обустроили кюветы.

В районе 22 профилактические группы информируют население. Ведут и учет граждан, нуждающихся в повышенном внимании. Автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы, тракторы, автобусы – на случай возникновения чрезвычайных ситуаций уже имеются 34 единицы техники. Подготовили и пункты временного размещения к приему эвакуированного населения из зон затоплений.