В Уфе для детей с инвалидностью организовали экскурсию в музей

В Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева прошла первая в этом году экскурсия для детей с инвалидность. Организатором выступил Центр социальных технологий «Ломая барьеры» при поддержке Комитета республики по делам ЮНЕСКО и Уфимского федерального исследовательского центра.

Дети увидели все экспозиции музея, в том числе и «Золото сарматов». Все, чтобы они могли лучше и глубже узнать историю и культуру родного края.

По данным центра «Ломая барьеры», в республике более 18 тысяч детей с инвалидностью. Поэтому спектр мероприятий для них расширяется. Программа для детей с инвалидностью большая: на неделе также планируется поездка в производственный цех, где им покажут, как делается мед. Также для детей проведут экскурсию по Уфе на двухэтажном автобусе.