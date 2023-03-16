На дорогах Башкирии продолжается ямочный ремонт

Работы выполняются холодным асфальтом, состав которого позволяет использовать его при низких температурах. Тем временем специалисты завершают подготовку к сезонному запуску асфальтобетонных заводов.
Водители с пониманием относятся к временным ограничениям на проезжей части. Чтобы произвести ямочный ремонт, дорожникам пришлось перекрыть одну из полос движения. Только на первый взгляд процесс кажется простым. Чтобы заплатка держалась, нужно соблюдать технологию.
Компактная фреза и каток позволяют машинистам не только занимать меньше места на проезжей части – такая техника выигрывает в маневренности. Поэтому и ямочный ремонт проходит быстрее.
Эта гора щебня уже скоро превратится в горячий асфальт, соответствующий ГОСТу. Асфальтобетонный завод пока ещё не работает, но и не простаивает. Заготовили 12 тысяч тонн щебня различных фракций со своего карьера в Белорецком районе. Рабочие готовятся к началу сезона.
В этом году завод Уфимского ДРСУ готов выпустить рекордное количество асфальта. До запуска производства еще есть время. АБЗ запустят в апреле, когда среднесуточная температура составит 5 градусов тепла. Мощность этой продукции – 160 тонн в час. Рядом построили ещё одну, которая будет производить уже 240 тонн горячего асфальта за тот же период времени. А значит, и ямочный ремонт завершится раньше установленного срока.