На дорогах Башкирии продолжается ямочный ремонт

Работы выполняются холодным асфальтом, состав которого позволяет использовать его при низких температурах. Тем временем специалисты завершают подготовку к сезонному запуску асфальтобетонных заводов.

Водители с пониманием относятся к временным ограничениям на проезжей части. Чтобы произвести ямочный ремонт, дорожникам пришлось перекрыть одну из полос движения. Только на первый взгляд процесс кажется простым. Чтобы заплатка держалась, нужно соблюдать технологию.

По технологии, как положено регламентом. Отработка фрезой, укладка, прогревка, укладка асфальта и укатка катком. Пока идёт дефектовка дороги, мы выявляем и сразу устраняем. Объема работ хватает. Марат Мусин, заместитель начальника управления Уфимского ДРСУ

Компактная фреза и каток позволяют машинистам не только занимать меньше места на проезжей части – такая техника выигрывает в маневренности. Поэтому и ямочный ремонт проходит быстрее.

Мы ремонтируем ямы, которые не соответствуют ГОСТу, превышают нормы. Но также мы не упускаем мелкие ямы, сразу их ремонтируем. Потому что они потом разрастаются и становятся больше. Проблему лучше устранить заранее, чем потом мучиться и больше делать. Ильдар Еникеев, дорожный рабочий

Эта гора щебня уже скоро превратится в горячий асфальт, соответствующий ГОСТу. Асфальтобетонный завод пока ещё не работает, но и не простаивает. Заготовили 12 тысяч тонн щебня различных фракций со своего карьера в Белорецком районе. Рабочие готовятся к началу сезона.

Потому что подготовка идёт, ремонтные работы, регламентные работы. Замена запчастей. Это же завод, и на щебне стираются лопатки, это всё нужно менять. К началу сезона мы практически готовы, на 90%. Марат Улимаев, начальник асфальтобетонного завода Уфимского ДРСУ