В Башкирии учреждены премии для лучших педагогов дошкольного образования

В Башкирии лучших педагогов дошкольного образования намерены премировать. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Согласно документу, воспитателям выплатят по 50 тысяч рублей.
В указе уточняется, что ежегодные премии будут получать победители и лауреаты республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимого в его рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».
Два победителя получат по 50 тысяч рублей, а еще четыре педагога - по 30 тысяч рублей.
Отмечается, что премии учреждены в целях поддержки и поощрения лучших педагогических работников дошкольных образовательных организаций.