В Башкирии многодетная мама улучшила свои жилищные условия благодаря госпрограмме

В Башкирии 70 семей в прошлом году улучшили свои жилищные условия по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Многодетная мама из Янаульского района тоже получила дом. Жилье на сумму почти 3 млн рублей предоставили ей на условиях найма с правом последующего выкупа. Женщина одна воспитывает четверых детей, и для нее господдержка оказалась как нельзя кстати.

Маленькая Дарина показывает свой дом с удовольствием. 4-летняя девочка живет здесь с мамой и братьями. Она радуется новым, более комфортным жилищным условиям. Дом вдвое больше прежнего, и у каждого ребенка свое место для сна и занятий.

Ключи от нового дома Резида Якупова получила в апреле прошлого года по программе «Комплексное развитие сельских территорий». О господдержке женщина узнала в соцсетях и решила улучшить жилищные условия. До этого семья жила в Старокудашево, и детям приходилось ездить учиться в село Карманово. Тогда у многодетной мамы и возникла мысль перебраться сюда.

Дом стоимостью почти 2 млн 700 тысяч рублей предоставили на условиях договора найма с последующим выкупом. По госпрограмме многодетная мама в течение пяти лет будет вносить платежи и выкупит дом в собственность за 270 тысяч рублей, то есть заплатит лишь 10 процентов от стоимости жилья. Также по условиям программы Резида Якупова должна отработать на предприятии, расположенном в сельском поселении. Тепличный комбинат «Янаульский», в котором она трудится овощеводом, покрыл 2% затрат на дом.