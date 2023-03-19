В Уфе до мая ограничили движение по Бельскому мосту

В столице Башкирии продолжается проведение капремонта старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского. В связи с этим ввели временное ограничение движения по улице Набережной и по мосту-вставке. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.
На мосту ограничение движения будет действовать по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21:00 до 06:00 часов в период с 18 марта по 18 мая.
На улице Набережной движение закроют полностью от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность» на все время производства работ – с 10:00 18 марта до 23:00 часов 18 мая.
Жителей и гостей Уфы просят отнестись к вводимым ограничениям с пониманием. Городские службы принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.
Фото: Мэрия Уфы.