В Уфе на ямочном ремонте задействовано 30 рециклеров

С начала 2023 года в Уфе выполнили ремонт на дорогах общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

Фото №1 - В Уфе на ямочном ремонте задействовано 30 рециклеров

Сегодня работы ведутся как с применением холодной асфальтобетонной смеси, так и щебеночно-битумной с использованием рециклеров. Последние позволяют разогревать асфальтобетон непосредственно на месте. В городе работают около 30 единиц техники.

Особое внимание уделяется Интерактивной карте ямочного ремонта. На данный момент выполнена 51 заявка, а также 59 находятся в работе.

В республиканской системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры проинспектировано 625 участков на территории Уфы. Выявлено и оцифровано 493 дефекта дорожного покрытия. Будем работать до устранения всех дефектов.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы
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