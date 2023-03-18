В Уфе на ямочном ремонте задействовано 30 рециклеров

С начала 2023 года в Уфе выполнили ремонт на дорогах общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии башкирской столицы.
Сегодня работы ведутся как с применением холодной асфальтобетонной смеси, так и щебеночно-битумной с использованием рециклеров. Последние позволяют разогревать асфальтобетон непосредственно на месте. В городе работают около 30 единиц техники.
Особое внимание уделяется Интерактивной карте ямочного ремонта. На данный момент выполнена 51 заявка, а также 59 находятся в работе.