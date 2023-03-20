В Башкирии планируют провести День маленького батыра для детей с особенностями развития здоровья

В Башкортостане планируют провести День маленького батыра для детей с особенностями развития здоровья по аналогии с «Балом маленьких принцесс». Об этом сообщил Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе.

С датой ещё предстоит определиться, а вот второй Форум добровольцев состоится уже этим летом в парке «Патриот». По словам Главы республики, волонтёры стали надежной поддержкой государства, работая в различных направлениях. В добровольческом движении задействованы люди разных возрастов. Также на совещании подвели итоги визита официальной делегации Башкортостана в Иран, а также обсудили создание новых производств после выездной коллегии Минпрома в Туймазах. Обратили внимание и на обращения граждан. В связи с погодными условиями выросло количество жалоб на состояние дорог. Ямочный ремонт холодным асфальтом продолжается.

Мы работаем с холодным асфальтом, проблем с этим нет. С горячим асфальтом, пока температура воздуха не прогрелась до +10, смысла нет работать. Он будет вылетать. Алан Марзаев, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

В текущем году в Башкортостане будет продолжена реализация программы «Башкирские дворики». В её рамках благоустроят ещё 206 дворовых территорий в 30 муниципалитетах. На эти цели выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей, ещё 72 миллиона софинансируют местные бюджеты и жители, которые будут участвовать в программе. Радий Хабиров дал поручение тщательно следить за ходом выполнения работ, чтобы они были завершены качественно и в срок. И также поставил задачу правительству региона разобраться с затянувшимся строительством стадиона «Шахтёр» в городе Кумертау.