В Уфе сообщили об изменении схемы движения автобусных маршрутов

Жителей и гостей Уфы предупредили о временном изменении схемы движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Управлении транспорта и связи столицы.
Речь идёт о городских маршрутах №211 и №252. Изменение схемы движения связано с подготовкой к строительству водовода в Кировском и Демском районах, который будет проложен в том числе вдоль улиц Пугачёва и Колгуевской.
В связи с этим с 15 апреля по 31 августа 2023 года планируется перекрытие сквозного проезда от улицы Пугачёва до улицы Бакинской. На этот период автобусы двух маршрутов будут курсировать через Монумент Дружбы с заездом в микрорайон «Колгуевский».