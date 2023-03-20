В Уфе сообщили об изменении схемы движения автобусных маршрутов

В связи с этим с 15 апреля по 31 августа 2023 года планируется перекрытие сквозного проезда от улицы Пугачёва до улицы Бакинской. На этот период автобусы двух маршрутов будут курсировать через Монумент Дружбы с заездом в микрорайон «Колгуевский».