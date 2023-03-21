В Башкирии может появиться мемориал памяти краеведов

Эту инициативу предложили на 30-х республиканских Ахмеровских краеведческих чтениях. Они проводятся ежегодно в память о выдающемся общественном деятеле Флюре Ахмеровой. Специалисты обсудили результаты работы и поговорили о планах.

Так, краеведы хотят увековечить в городе Салавате память Марии Цветаевой и её сестры. По информации историков, Анастасия Цветаева вместе с родными в 56-57-х годах находилась в Башкортостане. В маленьком городе нефтяников тогда жил её сын Андрей Трухачёв.