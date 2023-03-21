В Уфе отметили праздник весеннего равноденствия «Навруз»

В Уфе в честь дня весеннего равноденствия прошел праздник «Навруз». В нем приняли участие историко-культурные и национально-культурные центры республики. Участниками стали представители разных народов, проживающих в Башкортостане.
Они оформили свои площадки с учетом национального колорита. Гостей угощали различными блюдами, знакомили с народными играми и обычаями. Любой желающий мог узнать ближе историю и культуры стран Азии и пообщаться с представителями разных народов.
«Навруз» популярен у народов Азии. Он символизирует приход весны. Праздник прошел на территории агропарка «Евразия». Там на одной сцене выступили артисты и фольклорные коллективы разных народов республики. Также на площадке прошли различные мастер-классы по приготовлению плова – одного из главных блюд праздника.