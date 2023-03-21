Стало известно, когда жителям Башкирии стоит «переобуть» автомобиль

Жителям Башкирии стоит сменить зимнюю резину на летнюю, когда за окном установится температура не ниже +5 градусов. Об этом напомнили в МЧС республики.

Фото №1 - Стало известно, когда жителям Башкирии стоит «переобуть» автомобиль

В ведомстве подчеркнули, что апрель крайне неустойчивый месяц, который славится как своей теплой погода, так и заморозками. Поэтому автовладельцам стоит задуматься о «переобувании» машины лишь ближе к маю.  

«Вопрос о смене зимней резины на летнюю с приходом весны приобретает актуальность для всех автомобилистов. Здесь важно не торопиться и не спешить. Летняя резина актуальна только при погоде, когда температура стабильно держится на уровне +5, +7 градусов. Это должно быть не единоразовое повышение, а именно среднесуточная температура. И держаться она должна в течение недели. Если ожидается „минус“, то переобуваться еще рано»

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы ведомства

Если водитель принял решение «переобуть» автомобиль в летнюю резину с прошлых сезонов, то стоит ее внимательно осмотреть. Дело в том, что при неправильном хранении шин, они могут деформироваться, передает «Башинформ».

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями