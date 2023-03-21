Стало известно, когда жителям Башкирии стоит «переобуть» автомобиль

Жителям Башкирии стоит сменить зимнюю резину на летнюю, когда за окном установится температура не ниже +5 градусов. Об этом напомнили в МЧС республики.
В ведомстве подчеркнули, что апрель крайне неустойчивый месяц, который славится как своей теплой погода, так и заморозками. Поэтому автовладельцам стоит задуматься о «переобувании» машины лишь ближе к маю.
Если водитель принял решение «переобуть» автомобиль в летнюю резину с прошлых сезонов, то стоит ее внимательно осмотреть. Дело в том, что при неправильном хранении шин, они могут деформироваться, передает «Башинформ».