Стало известно, когда жителям Башкирии стоит «переобуть» автомобиль

«Вопрос о смене зимней резины на летнюю с приходом весны приобретает актуальность для всех автомобилистов. Здесь важно не торопиться и не спешить. Летняя резина актуальна только при погоде, когда температура стабильно держится на уровне +5, +7 градусов. Это должно быть не единоразовое повышение, а именно среднесуточная температура. И держаться она должна в течение недели. Если ожидается „минус“, то переобуваться еще рано»

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы ведомства