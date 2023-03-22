В Башкирии прошел форум «SMART-садовод»

В Иглинском районе прошел местный форум «SMART-садовод». В нем приняли участие представители администрации, Министерства сельского хозяйства республики, садовых товариществ, руководители сетевых компаний, союза садоводов. На форуме обсуждались вопросы, касающиеся развития садоводческих некоммерческих объединений.

В первую очередь основной проблемой является развитие дорожной инфраструктуры. Вторым по значимости является вопрос водоснабжения, потому что, полив урожая, пользование соответственно для личных нужд и противопожарные цели, конечно же, все водоёмы, скважины их необходимо зарегистрировать, оформить должным образом и правильно использовать.

Андрей Коннов, первый заместитель главы администрации Иглинского района  

Перед участниками форума выступила глава Администрации Иглинского  района. Гюзель Насырова анонсировала грантовую поддержку муниципалитета, на которую смогут рассчитывать садовые товарищества.

Мы, посовестившись, тоже решили на муниципальном уровне сделать грант по поддержке и развитию СНТ. За первое место у нас будет 100 тысяч, за второе – 70, за третье – 50 тысяч. Я думаю, что мы через некоторое время поедем в показательные, красивые СНТ,  где проведён газ, проведено электричество, электричество не отключается, контейнерные площадки красиво оформлены, есть детские площадки, а также есть остановки.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района
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