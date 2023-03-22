В Башкирии прошел форум «SMART-садовод»

Мы, посовестившись, тоже решили на муниципальном уровне сделать грант по поддержке и развитию СНТ. За первое место у нас будет 100 тысяч, за второе – 70, за третье – 50 тысяч. Я думаю, что мы через некоторое время поедем в показательные, красивые СНТ, где проведён газ, проведено электричество, электричество не отключается, контейнерные площадки красиво оформлены, есть детские площадки, а также есть остановки.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района