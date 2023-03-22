В Башкирии прошел форум «SMART-садовод»

В Иглинском районе прошел местный форум «SMART-садовод». В нем приняли участие представители администрации, Министерства сельского хозяйства республики, садовых товариществ, руководители сетевых компаний, союза садоводов. На форуме обсуждались вопросы, касающиеся развития садоводческих некоммерческих объединений.
Перед участниками форума выступила глава Администрации Иглинского района. Гюзель Насырова анонсировала грантовую поддержку муниципалитета, на которую смогут рассчитывать садовые товарищества.