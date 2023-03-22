В Стерлитамаке прошли Биишевские чтения

В этом году мероприятие было посвящено 115-летию со дня рождения народной писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой и Году педагога и наставника.

Биишевские чтения проводятся с 2009 года. В работе конференции участвовали ученые, преподаватели вузов и студенты из разных регионов страны. Исследования участников увидели свет в сборнике конференции.