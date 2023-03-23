В Башкирии прогнозируют рост числа фейковых сообщений

По словам Макарова, основными темами фейков в 2022 году были введение санкций и «кризис» экономики России. С начала 2023 года, по данным «Диалога», активно распространяются сообщения о возможной угрозе ракетного удара и дополнительной мобилизации в рамках СВО, дефиците обезболивающих и материалов для стоматологии. Вместе с темами меняются и механики создания фейков. В начале прошлого года активно использовали фото и видеозаписи, в конце года их стало меньше. В начале прошлого года пытались взломать крупные информационные ресурсы, органы исполнительной власти и СМИ. Сейчас хакеры чаще атакуют региональные ресурсы.