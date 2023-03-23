Стали известны районы Башкирии, которые опасны по риску распространения клещевого энцефалита

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список районов региона, в которых существует риск распространения клещевого энцефалита.
Из 68 административных территорий в список попали 42. Среди них: Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский районы.
Эффективной мерой защиты от опасного заболевания являются прививки. Их в обязательном порядке проводят людям, постоянно работающим в природных очагах (геологам, топографам, лесникам и др.), а также населению, проживающему в природных очагах инфекции и посещающему в весенне-летний период эндемичные территории.