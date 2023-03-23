Стали известны районы Башкирии, которые опасны по риску распространения клещевого энцефалита

Эффективной мерой защиты от опасного заболевания являются прививки. Их в обязательном порядке проводят людям, постоянно работающим в природных очагах (геологам, топографам, лесникам и др.), а также населению, проживающему в природных очагах инфекции и посещающему в весенне-летний период эндемичные территории.