В 2022 году в Башкирии появились 55 ФАПов и пять лечебных учреждений

Он назвал укрепление здоровья человека и повышение продолжительности жизни важнейшими общегосударственными задачами. «Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми», — добавил Михаил Мишустин.