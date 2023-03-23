В Башкирии подняли вопрос о запрете размещения приютов для животных в жилой зоне

В Башкирии рассмотрят запрет размещения приютов для животных в жилой зоне. Председатель Государственного собрания - Курултая Константин Толкачев поручил проработать этот вопрос.
По информации пресс-службы Госсобрания, жители Иглино записали видеообращение для Константина Толкачева. Граждане недовольны тем, что в частном подворье проживает огромное число собак, и требуют принять меры.
По словам Константина Толкачева, проблема существует не только в одном поселке. В настоящее время Комитету Госсобрания поручили подготовить рекомендации для внесения соответствующих изменений в законодательство.