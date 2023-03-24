В Уфе приступили к самому сложному этапу монтажа водовода

В столице Башкирии приступили к самому сложному этапу монтажа водовода по улице Колгуевской. Планируется сделать врезку в магистральный водопровод Кировского района. Одна из траншей для укладки труб будет проходить под дорогой, на которой перекроют движение.

- Протянут две нитки трубы: постоянную и резервную. По ним чистой водой будут снабжаться порядка 4 млн квадратных метров нового жилья, – сообщил начальник управления капитального строительства администрации Уфы Руслан Хайруллин. – Хочу отметить, что в современной истории Уфы такого масштабного проекта не было. Это довольно большая и стратегически важная стройка.

По информации подрядной организации, которая занимается монтажными работами, срок службы пластиковых труб от завода-изготовителя составляет 50 лет, но из-за отсутствия коррозии ремонт может не понадобиться гораздо больше - на протяжении века. В текущем году подрядчикам выпал сложный участок с перекрытием улицы Колгуевской с середины апреля и до конца лета. Объезд уже продуман и установлены информационные щиты. Работа ведется совместно с Госавтоинспекцией.