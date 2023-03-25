В двух районах Башкирии запущены асфальтобетонные заводы

Сегодня начали работу асфальтобетонные заводы Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ. После зимнего перерыва для полного запуска производства потребуется три-четыре дня. Тем не менее первая партия горячего асфальта уже направлена в работу для ликвидации дорожных ям.

Смесь первым делом проверяют на соответствие температуре. На выходе она составляет 140 градусов. Далее обязательный этап – проверка на качество. Лабораторию можно сравнить с кухней: из горячего материала формуют керны, сушат в течение нескольких часов, после изучают плотность и водонасыщение. Кроме того, характеристики материала будут проверять даже после ремонта ямы.

Кармаскалинское ДРСУ одним из первых после зимней консервации запустило выпуск горячего асфальта. Ремонт из-за погодных условий проводился ранее холодной смесью. Управление содержит более 900 километров дорог – Кармаскалинского, Архангельского, Иглинского районов. Битум, щебень ПГС возят из местных карьеров.

Также сегодня заработал асфальтобетонный завод в Стерлитамаке. К началу апреля «Башкиравтодор» планирует запустить 27 АБЗ.