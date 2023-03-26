В Башкирии ученые УУНиТ занимаются исследованием постковидных синдромов

Растения и микробы на страже экологической безопасности и исследования осложнений после коронавируса. Башкирские ученые рассказали об очередных открытиях, которые нашли поддержку в виде федеральных грантов. Так, например, одна из технологий позволит вернуть в оборот земли, пострадавшие в результате нефтедобычи. Ну а результаты другого проекта помогут понять, почему у тех или иных пациентов возникают различные постковидные синдромы. Оба исследования имеют большой потенциал.
В геноме человека более 23 000 генов. И среди этого многообразия материала уфимским ученым удалось найти всего четыре, активность которых предсказывает появление неврологических осложнений при коронавирусе. Чтобы обнаружить специальные маркеры, исследователи проанализировали ДНК свыше 300 добровольцев. Для этого у студентов, которые ранее болели ковидом в легкой и средней форме, брали образцы крови, которые затем изучали совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета.
Генетический статус человека существенно влияет на восприимчивость к заболеванию и тяжесть его протекания. Многие осложнения сохранялись у зараженных около года. Найденные гены помогут прогнозировать течение болезни у конкретных пациентов и назначать более подходящее лечение. Исследование ученых Уфимского университета науки и технологий реализуется за счет средств мегагранта правительства республики.
Не менее актуален и другой проект уфимских ученых. Сотрудники и студенты биологического факультета разработали технологию, которая позволит очистить и восстановить почву, загрязненную нефтью и нефтепродуктами. В основе методики – последовательное использование бактерий и сельскохозяйственной культуры. В испытуемый участок для этого добавляют специальные препараты – нефтедеструкторы и стимуляторы роста. А затем туда же сажают семена подсолнуха.
Методика очистки грунта или воздуха от вредных веществ с помощью растений называется фиторемедиацией. Ученые подсчитали, что такая биотехнология не просто эффективна, но и безопасна для окружающей среды, а также гораздо дешевле в сравнении с нынешними методами рекультивации почвы.
Все экспериментальные образцы выращиваются на специальных световых площадках, где для них создаются максимально комфортные условия. В каждом таком горшочке – комбинация препаратов в различных соотношениях. Они пробудут здесь 2-3 месяца, после чего ученые будут сравнивать их с контрольными образцами.
Башкортостан – один из старейших нефтедобывающих регионов России. При этом добыча черного золота зачастую связана и с негативными последствиями. Из-за загрязнения экосистемы снижается и плодородие земли. Ученые намерены разработать целый фитоконвейер, когда в восстановлении почвы будут последовательно применяться различные виды растений.
Инновационная технология биоремедиации получила поддержку Российского научного фонда. На исследования выделили федеральный грант. Летом ученые рассчитывают выйти за пределы лабораторий и провести испытания методики в полевых условиях.