В Башкирии ученые УУНиТ занимаются исследованием постковидных синдромов

Растения и микробы на страже экологической безопасности и исследования осложнений после коронавируса. Башкирские ученые рассказали об очередных открытиях, которые нашли поддержку в виде федеральных грантов. Так, например, одна из технологий позволит вернуть в оборот земли, пострадавшие в результате нефтедобычи. Ну а результаты другого проекта помогут понять, почему у тех или иных пациентов возникают различные постковидные синдромы. Оба исследования имеют большой потенциал.

В геноме человека более 23 000 генов. И среди этого многообразия материала уфимским ученым удалось найти всего четыре, активность которых предсказывает появление неврологических осложнений при коронавирусе. Чтобы обнаружить специальные маркеры, исследователи проанализировали ДНК свыше 300 добровольцев. Для этого у студентов, которые ранее болели ковидом в легкой и средней форме, брали образцы крови, которые затем изучали совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета.

Генетический статус человека существенно влияет на восприимчивость к заболеванию и тяжесть его протекания. Многие осложнения сохранялись у зараженных около года. Найденные гены помогут прогнозировать течение болезни у конкретных пациентов и назначать более подходящее лечение. Исследование ученых Уфимского университета науки и технологий реализуется за счет средств мегагранта правительства республики.

Не менее актуален и другой проект уфимских ученых. Сотрудники и студенты биологического факультета разработали технологию, которая позволит очистить и восстановить почву, загрязненную нефтью и нефтепродуктами. В основе методики – последовательное использование бактерий и сельскохозяйственной культуры. В испытуемый участок для этого добавляют специальные препараты – нефтедеструкторы и стимуляторы роста. А затем туда же сажают семена подсолнуха.

Мы в почву добавляем нефтедеструкторы, они разлагают нефть, и все остается в почве. Необходимо из их почвы извлечь, накопить их в надземной части растения, а потом уже произвести утилизацию этого растения. Таким образом восстанавливается плодородие почвы. Рашит Фархутдинов, руководитель проекта, профессор кафедры биохимии и биотехнологии УУНиТ

Методика очистки грунта или воздуха от вредных веществ с помощью растений называется фиторемедиацией. Ученые подсчитали, что такая биотехнология не просто эффективна, но и безопасна для окружающей среды, а также гораздо дешевле в сравнении с нынешними методами рекультивации почвы.

Все экспериментальные образцы выращиваются на специальных световых площадках, где для них создаются максимально комфортные условия. В каждом таком горшочке – комбинация препаратов в различных соотношениях. Они пробудут здесь 2-3 месяца, после чего ученые будут сравнивать их с контрольными образцами.

Башкортостан – один из старейших нефтедобывающих регионов России. При этом добыча черного золота зачастую связана и с негативными последствиями. Из-за загрязнения экосистемы снижается и плодородие земли. Ученые намерены разработать целый фитоконвейер, когда в восстановлении почвы будут последовательно применяться различные виды растений.

Подсолнечник отличается очень мощной корневой системой. Уже доказано, что он хороший гипераккумулятор, поэтому он позволит очень быстро вытянуть все остатки из почвы. После этого почва может быть обеднена азотом, поэтому следующий этап нашей разработки заключается в том, чтобы дополнительно усилить ее плодородие после очистки. Анна Григориади, доцент кафедры биохимии и биотехнологии УУНиТ