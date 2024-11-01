Военный учебный центр при УУНиТ отмечает 80-летие

Военный учебный центр отмечает свое 80-летие. Учреждение при Уфимском университете науки и технологий – правопреемник военной кафедры авиационного института, единственный учебный центр при высшем учебном заведении в Башкортостане, ведущий военное обучение студентов по программам кадровых офицеров и солдат запаса.

История ВУЦ тесно связана с системой военного образования республики и страны. В 1944 году согласно приказу Наркома обороны СССР в стране при вузах стали создаваться военные кафедры, именно тогда в Уфимском авиационном институте (ныне УУНиТ) начали вести подготовку технического состава для Военно-воздушных сил. В 1945 году состоялся первый выпуск 45 офицеров запаса.