Военный учебный центр при УУНиТ отмечает 80-летие

Военный учебный центр отмечает свое 80-летие. Учреждение при Уфимском университете науки и технологий – правопреемник военной кафедры авиационного института, единственный учебный центр при высшем учебном заведении в Башкортостане, ведущий военное обучение студентов по программам кадровых офицеров и солдат запаса.
История ВУЦ тесно связана с системой военного образования республики и страны. В 1944 году согласно приказу Наркома обороны СССР в стране при вузах стали создаваться военные кафедры, именно тогда в Уфимском авиационном институте (ныне УУНиТ) начали вести подготовку технического состава для Военно-воздушных сил. В 1945 году состоялся первый выпуск 45 офицеров запаса.
Более 20 тысяч выпускников, прошедших военную подготовку за эти годы, внесли достойный вклад в повышение обороноспособности страны. Многие воспитанники ВУЦ в настоящее время находятся в зоне проведения СВО, с честью выполняют свой воинский долг, более 30 из них удостоены государственных боевых наград.