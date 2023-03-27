В Уфе организовали телемост между участниками СВО и их родными

В ходе
общения с близкими военнослужащие рассказали, как проходит их служба. В
телеконференции приняли участие 15 семей.
Рассказать своему отцу о событиях в своей жизни во
время телемоста эта маленькая девочка успела сполна. Настроение её отца по ту
сторону экрана можно было понять сразу. Радостный и звонкий голос родного
человека было важно услышать и жене военнослужащего и всем тем, кто приехал,
чтобы узнать, как дела у тех, кто находится в зоне спецоперации.
Чтобы
поддерживать боевой дух мужчин, чтобы дети тоже видели пап. Дети ведь очень
сильно скучают. Услышать родной голос, чтобы видели, что у нас все нормально.
Что мы ждём, любим.Альбина, жена военнослужащего
Чтобы
все живыми вернулись самое главное, здоровые и живые.Наталья Носова, мать военнослужащего
Выйти на связь с родными не всегда удаётся. Причины разные:
на каких-то территориях нет связи, а где-то со звонками повременить, так как
это опасно для жизни.
Я
сам более трех месяцев находился там, и знаю, что это такое. Там в радиусе
30-40 километров связь вообще отсутствует. Тут вызывают ребят с передовой, с
окопов и тут они общаются со своими членами семьи. Это очень важно в
эмоциональном плане. Ребята чувствуют поддержку. Пообщаются. Это очень важно. И
надеюсь, это будет на постоянной основе.Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
Это уже второй телемост, который организовали в
республике за последние полгода. Министерство обороны России регулярно проводит
такие мероприятия для более тесного взаимодействия личного состава с их
семьями.
Он
у меня вообще кадровый офицер, недавно ушёл на пенсию. Как жена военного я к
этому отношусь хорошо, нормально. Это его долг, обязанность.Елена Кузнецова, жена военнослужащего
Организация такого общения стала возможной благодаря совместной работе Министерства обороны при содействии Администрации Главы республики, а также военного комиссариата Башкирии. В мероприятии приняли
участие 15 семей.
К
сожалению или к счастью, не знаю в районе, где проводится специальная операция,
она затруднена либо вообще отсутствует. Да и пользование сотовыми телефонами
нежелательно при участии в СВО. Какой другой выход? Естественно, организация таких
телемостов. Можно сказать, даже единственная в некоторых случаях возможность,
чтобы связаться со своими родными и близкими.Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
Бойцам, которые находятся вдали от дома, очень важна
поддержка родных. Ведь там, где отсутствует связь, не должна отсутствовать
надежда в то, что с родными и близкими все хорошо.