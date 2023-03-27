В Уфе организовали телемост между участниками СВО и их родными

В ходе общения с близкими военнослужащие рассказали, как проходит их служба. В телеконференции приняли участие 15 семей.

Рассказать своему отцу о событиях в своей жизни во время телемоста эта маленькая девочка успела сполна. Настроение её отца по ту сторону экрана можно было понять сразу. Радостный и звонкий голос родного человека было важно услышать и жене военнослужащего и всем тем, кто приехал, чтобы узнать, как дела у тех, кто находится в зоне спецоперации.

Чтобы поддерживать боевой дух мужчин, чтобы дети тоже видели пап. Дети ведь очень сильно скучают. Услышать родной голос, чтобы видели, что у нас все нормально. Что мы ждём, любим. Альбина, жена военнослужащего

Чтобы все живыми вернулись самое главное, здоровые и живые. Наталья Носова, мать военнослужащего

Выйти на связь с родными не всегда удаётся. Причины разные: на каких-то территориях нет связи, а где-то со звонками повременить, так как это опасно для жизни.

Я сам более трех месяцев находился там, и знаю, что это такое. Там в радиусе 30-40 километров связь вообще отсутствует. Тут вызывают ребят с передовой, с окопов и тут они общаются со своими членами семьи. Это очень важно в эмоциональном плане. Ребята чувствуют поддержку. Пообщаются. Это очень важно. И надеюсь, это будет на постоянной основе. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Это уже второй телемост, который организовали в республике за последние полгода. Министерство обороны России регулярно проводит такие мероприятия для более тесного взаимодействия личного состава с их семьями.

Он у меня вообще кадровый офицер, недавно ушёл на пенсию. Как жена военного я к этому отношусь хорошо, нормально. Это его долг, обязанность. Елена Кузнецова, жена военнослужащего

Организация такого общения стала возможной благодаря совместной работе Министерства обороны при содействии Администрации Главы республики, а также военного комиссариата Башкирии. В мероприятии приняли участие 15 семей.

К сожалению или к счастью, не знаю в районе, где проводится специальная операция, она затруднена либо вообще отсутствует. Да и пользование сотовыми телефонами нежелательно при участии в СВО. Какой другой выход? Естественно, организация таких телемостов. Можно сказать, даже единственная в некоторых случаях возможность, чтобы связаться со своими родными и близкими. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан