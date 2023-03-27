В Кировском районе Уфы ведется подготовка к весеннему половодью

Для того чтобы избежать подтопления этих территории талыми и грунтовыми водами, расчищаются ливневые стоки и кюветы, а на низких участках береговой линии проводится отсыпка грунтом и возведение временной противопаводковой дамбы протяженностью 200 метров. После завершения работ по сооружению насыпи, ее высота поднимется до 1,5 метров. Эти меры необходимы для того, чтобы уфимцы, проживающие в зонах возможного подтопления, не оказались в плену у «большой воды».