В Кировском районе Уфы ведется подготовка к весеннему половодью

В Кировском районе Уфы проводится подготовка к весеннему половодью. Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в 2023 году максимальный уровень воды в реке Белой может достигнуть 630 сантиметров.
Для того чтобы половодье прошло с минимальным риском, здесь проводятся превентивные мероприятия. На потенциально подтопляемых территориях, к которым относятся Кооперативная поляна, Кузнецовский затон и посёлок Третья пристань, проводятся работы по расчистке территорий от снега. Коммунальными службами уже вывезено около 2900 кубометров.
Для того чтобы избежать подтопления этих территории талыми и грунтовыми водами, расчищаются ливневые стоки и кюветы, а на низких участках береговой линии проводится отсыпка грунтом и возведение временной противопаводковой дамбы протяженностью 200 метров. После завершения работ по сооружению насыпи, ее высота поднимется до 1,5 метров. Эти меры необходимы для того, чтобы уфимцы, проживающие в зонах возможного подтопления, не оказались в плену у «большой воды».
Сотрудники УГЗ Уфы проводят профилактическую работу с населением. Они уже уточнили списки проживающих в зоне подтопления пожилых людей, детей, маломобильных граждан и беременных женщин и наличие спасательных жилетов и плавсредств.
Теперь совместно с представителями администрации района и других ведомств проводят профилактические рейды, осматривают наиболее проблемные участки, разъясняют домовладельцам правила поведения в период весеннего половодья и раздают памятки с номерами телефонов экстренных служб. На сегодняшний день проведено 18 профилактических рейдов, проинструктировано 207 человек.
В случае если уровень воды в реке Белой поднимется выше критической отметки, то население, проживающее в подтопляемой зоне, будет эвакуировано в пункты временного размещения. В период весеннего половодья в Кировском районе будут функционировать 19 ПВР и 4 противопаводковых штаба. Сейчас в районе ведется работа по подготовке пунктов временного размещения к приему постояльцев.
При подъеме уровня Белой в Кировском районе Уфы до 630 сантиметров в зону подтопления попадают 54 придомовые территории.
Фото: УГЗ Уфы.