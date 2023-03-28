В Башкирии прошел гастрономический фестиваль кухонь народов мира Вruderfest

Представители ресторанов, пабов, пиццерий, суши-баров собрались в Нуримановском районе. Гости могли насладиться кулинарными изысками на любой вкус. Европейская, азиатская, башкирская кухня. На фестивале, который объединил около сотни участников, прошли дегустации и мастер-классы от шеф-поваров.

Сейчас в планах открыть в Башкортостане школу для всех любителей итальянской кухни. Учащихся мы научим готовить вкусные блюда и обслуживать посетителей. Мы хотим реализовать этот проект в Уфе вместе со школой из Италии.

На фестивале также была деловая площадка, где участники могли поделиться опытом, обсудить вызовы, которые перед ними ставит время. В республике идет развитие событийного туризма. Рестораторы и путешественники обсудили, как сделать летний отдых в республике запоминающимся для отдыхающих. Среди приглашенных спикеров был велопутешественник Антон Сазонов.