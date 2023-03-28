За два месяца 2023 года жертвами алкоголя стали 34 жителя Башкирии

В Башкирии за два месяца 2023 года 34 человека скончались от отравления алкоголем. Об этом говорится в токсикологическом мониторинге Роспотребнадзора.

Фото №1 - За два месяца 2023 года жертвами алкоголя стали 34 жителя Башкирии

Отмечается, что за январь-февраль было зарегистрировано более 200 случаев отравления. Больше всего таких фактов было отмечено в Уфе и Стерлитамаке.

За первые два месяца в республике алкоголем отравились в 35 районах и городах республики: в Стерлитамаке (76), Уфе (50), Нефтекамске (13), Белорецке (22), Октябрьском (6), Дюртюлях, Туймазах (по 2), Агидели, Белебее, Ишимбае, Кумертау (по 1), Стерлитамакском (8), Уфимском (7), Белорецком (4), Иглинском, Туймазинском (по 3), Баймакском, Кармаскалинском, Татышлинском (по 2), Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Зианчуринском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Салаватском, Учалинском, Янаульском районах (по 1). В результате 34 человека погибли.

пресс-служба регионального Роспотребнадзора

Кроме того, в январе-феврале в республике 45 человек отравились наркотическими веществами, 22 случая из них закончились летальным исходом. Инциденты произошли в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Белорецке, Салавате, в Благовещенском, Дуванском, Иглинском, Кармаскалинском и Туймазинском районах.

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