За два месяца 2023 года жертвами алкоголя стали 34 жителя Башкирии

В Башкирии за два месяца 2023 года 34 человека скончались от отравления алкоголем. Об этом говорится в токсикологическом мониторинге Роспотребнадзора.
Отмечается, что за январь-февраль было зарегистрировано более 200 случаев отравления. Больше всего таких фактов было отмечено в Уфе и Стерлитамаке.
Кроме того, в январе-феврале в республике 45 человек отравились наркотическими веществами, 22 случая из них закончились летальным исходом. Инциденты произошли в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Белорецке, Салавате, в Благовещенском, Дуванском, Иглинском, Кармаскалинском и Туймазинском районах.