За два месяца 2023 года жертвами алкоголя стали 34 жителя Башкирии

За первые два месяца в республике алкоголем отравились в 35 районах и городах республики: в Стерлитамаке (76), Уфе (50), Нефтекамске (13), Белорецке (22), Октябрьском (6), Дюртюлях, Туймазах (по 2), Агидели, Белебее, Ишимбае, Кумертау (по 1), Стерлитамакском (8), Уфимском (7), Белорецком (4), Иглинском, Туймазинском (по 3), Баймакском, Кармаскалинском, Татышлинском (по 2), Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Зианчуринском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Салаватском, Учалинском, Янаульском районах (по 1). В результате 34 человека погибли.

пресс-служба регионального Роспотребнадзора