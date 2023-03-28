В Башкирии заработал единый федеральный номер по вопросам военной службы по контракту

Всю интересующую информацию можно узнать по номеру телефона 117. Кроме того, в городах и районах появляются мобильные пункты на улицах и в торговых центрах, в которых жители региона могут узнать подробности и пройти первичное собеседование. Первые такие стойки организовали в Уфе.
Стабильность, широкие возможности для самореализации и высокий социальный статус. Информационная работа ведется сразу по нескольким направлениями. В таких импровизированных палатках любой желающий может узнать все о военной службе непосредственно у кадровых сотрудников. Параллельно волонтеры раздают рекламные листовки, где также указана вся необходимая информация.
Набор весьма солидный. В первую очередь зарплата – минимум 180 тысяч рублей. Человек также может получить статус ветерана боевых действий с сопутствующими льготами. Для участников СВО предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, предоставление бюджетных мест для детей при поступлении в вузы и бесплатный отдых в летнем лагере. Есть также страховые выплаты и социальные программы по реабилитации и адаптации. И это без учета тех привилегий, которые дополнительно устанавливает каждый конкретный регион.
Стать контрактником имеют право не только граждане, пребывающие в запасе, но и мужчины, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование.
В Уфе пока открыто два таких мобильных пункта: возле Центрального рынка и в торговом центре «Ультра». Постепенно их число будет увеличиваться, они появятся во всех городах и районах республики. Впрочем, необходимую информацию можно получить и по телефону 117 либо 122.
У всех, кто хочет пополнить ряды вооруженных сил и встать на защиту интересов Родины, еще есть время. И как говорят сами военные, сделать это лучше всего сейчас.