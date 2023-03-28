В Башкирии заработал единый федеральный номер по вопросам военной службы по контракту

Всю интересующую информацию можно узнать по номеру телефона 117. Кроме того, в городах и районах появляются мобильные пункты на улицах и в торговых центрах, в которых жители региона могут узнать подробности и пройти первичное собеседование. Первые такие стойки организовали в Уфе.

Стабильность, широкие возможности для самореализации и высокий социальный статус. Информационная работа ведется сразу по нескольким направлениями. В таких импровизированных палатках любой желающий может узнать все о военной службе непосредственно у кадровых сотрудников. Параллельно волонтеры раздают рекламные листовки, где также указана вся необходимая информация.

Мы раздаем такие буклеты для населения. Здесь указан весь порядок поступления на военную службу, условия набора, социальные льготы и гарантии, которые предусмотрены, и дополнительные выплаты участникам боевых действий.

Регина Шарипова, волонтер

Набор весьма солидный. В первую очередь зарплата – минимум 180 тысяч рублей. Человек также может получить статус ветерана боевых действий с сопутствующими льготами. Для участников СВО предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, предоставление бюджетных мест для детей при поступлении в вузы и  бесплатный отдых в летнем лагере. Есть также страховые выплаты и социальные программы по реабилитации и адаптации. И это без учета тех привилегий, которые дополнительно устанавливает каждый конкретный регион.

Президентом РФ поставлена задача об увеличении численности ВС, поэтому одним из способов доведения до населения перспектив военной службы как раз являются такие агитационные пункты.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на контрактную службу военного комиссариата Республики Башкортостан

Стать контрактником имеют право не только граждане, пребывающие в запасе, но и мужчины, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование.

Порядок поступления человека в военную службу по контракту заключается в следующем: гражданин обращается в военный комиссариат либо в пункт отбора, предоставляет все необходимые документы: паспорт, ИНН, копия военного билета, автобиография. В дальнейшем идет собеседование с психологом, медицинский осмотр, готовится личное дело и выдается предписание на убытие в воинскую часть.

Фадис Султанов, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту
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В Уфе пока открыто два таких мобильных пункта: возле Центрального рынка и в торговом центре «Ультра». Постепенно их число будет увеличиваться, они появятся во всех городах и районах республики. Впрочем, необходимую информацию можно получить и по телефону 117 либо 122. 

У всех, кто хочет пополнить ряды вооруженных сил и встать на защиту интересов Родины, еще есть время. И как говорят сами военные, сделать это лучше всего сейчас.

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