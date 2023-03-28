В Башкирии заработал единый федеральный номер по вопросам военной службы по контракту

Порядок поступления человека в военную службу по контракту заключается в следующем: гражданин обращается в военный комиссариат либо в пункт отбора, предоставляет все необходимые документы: паспорт, ИНН, копия военного билета, автобиография. В дальнейшем идет собеседование с психологом, медицинский осмотр, готовится личное дело и выдается предписание на убытие в воинскую часть.

Фадис Султанов, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту