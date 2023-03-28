В Башкирии асфальтобетонные заводы начали работу раньше обычных сроков

Я долбил вас всю прошлую неделю, вас лично, вашего замечательного зама, премьер-министра Марзаева. У вас один аргумент был: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно – у вас был главный аргумент, почему вы массово не выходите на это. Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит для ямочного ремонта и делает. Вы думаете, я вам прощу это, что ли? Я сегодня вас разнесу, готовьтесь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан