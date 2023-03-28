В Башкирии асфальтобетонные заводы начали работу раньше обычных сроков

В Башкортостане постепенно начинают работу асфальтобетонные заводы. Три предприятия запустили на две недели раньше обычных сроков. Причиной стало раннее потепление, вместе с растаявшим снегом обнажившее и проблемы. Какие результаты уже принес ямочный ремонт и что еще предстоит сделать дорожникам республики?

Щебень, битум и минеральные добавки. Установка работает как гигантский миксер – сама подает, нагревает и смешивает компоненты. Все в точном соответствии с разработанным «рецептом». Если нарушить процесс, получится брак. Поэтому все максимально автоматизировано.

Материал для ямочного ремонта заготовлен у нас на сто процентов, кроме этого, у нас и на строительный сезон на 40% заготовлен материал. Если здесь производственную базу смотреть, у нас находятся два асфальтобетонных завода, в строительный сезон используются. Второй завод у нас с производительностью 160 тонн в час.

Айнур Кашапов, начальник Стерлитамакского ДРСУ

В этом году асфальтобетонные заводы региона начали работу на две недели раньше обычных сроков. За три дня работы Стерлитамакское ДРСУ изготовило 20 тонн смеси для ямочного ремонта. Сейчас в республике на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено больше 6,5 тысячи дефектов, почти половина из которых уже ликвидирована.

Фото №1 - В Башкирии асфальтобетонные заводы начали работу раньше обычных сроков

По технологии в первую очередь фрезеруем, оцифровываем, замеряем высоту, ширину каждой ямы, вносим в программу. Затем квадратиком вырезаем, проливаем битум и укладываем.

Ильсур Абдуллин, главный инженер Стерлитамакского ДРСУ

Погода сделала свое дело – перепады температуры показали, где самые проблемные участки. Ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме. Но не все водители успели оценить его результаты.

БАШКОРТТАР-БСТ

Накануне в ходе оперативного совещания Радий Хабиров отметил низкие темпы ямочного ремонта, подвергнув региональный Минтранс жесткой критике.

Я долбил вас всю прошлую неделю, вас лично, вашего замечательного зама, премьер-министра Марзаева. У вас один аргумент был: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно – у вас был главный аргумент, почему вы массово не выходите на это. Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит для ямочного ремонта и делает. Вы думаете, я вам прощу это, что ли? Я сегодня вас разнесу, готовьтесь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ситуация с дорогами на особом контроле властей республики. Помимо ямочного, в республике займутся и ремонтом так называемых «фонящих» дорог – лидеров по количеству жалоб в соцсетях. На решение этих проблем в 2023 году направят 4 млрд рублей. В населенных пунктах в порядок должны привести 16 улиц общей протяженностью 234 км, а также 19 автодорог длиной 218 км. В общей сложности охвачены наиболее проблемные участки в 20 муниципалитетах.

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