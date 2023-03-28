В Башкирии асфальтобетонные заводы начали работу раньше обычных сроков

В Башкортостане постепенно начинают работу асфальтобетонные заводы. Три предприятия запустили на две недели раньше обычных сроков. Причиной стало раннее потепление, вместе с растаявшим снегом обнажившее и проблемы. Какие результаты уже принес ямочный ремонт и что еще предстоит сделать дорожникам республики?
Щебень, битум и минеральные добавки. Установка работает как гигантский миксер – сама подает, нагревает и смешивает компоненты. Все в точном соответствии с разработанным «рецептом». Если нарушить процесс, получится брак. Поэтому все максимально автоматизировано.
В этом году асфальтобетонные заводы региона начали работу на две недели раньше обычных сроков. За три дня работы Стерлитамакское ДРСУ изготовило 20 тонн смеси для ямочного ремонта. Сейчас в республике на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено больше 6,5 тысячи дефектов, почти половина из которых уже ликвидирована.
Погода сделала свое дело – перепады температуры показали, где самые проблемные участки. Ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме. Но не все водители успели оценить его результаты.
Накануне в ходе оперативного совещания Радий Хабиров отметил низкие темпы ямочного ремонта, подвергнув региональный Минтранс жесткой критике.
Ситуация с дорогами на особом контроле властей республики. Помимо ямочного, в республике займутся и ремонтом так называемых «фонящих» дорог – лидеров по количеству жалоб в соцсетях. На решение этих проблем в 2023 году направят 4 млрд рублей. В населенных пунктах в порядок должны привести 16 улиц общей протяженностью 234 км, а также 19 автодорог длиной 218 км. В общей сложности охвачены наиболее проблемные участки в 20 муниципалитетах.