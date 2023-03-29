В Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкортостане на ближайшие два дня.

Сегодня, 29 марта, существенных осадков в Башкирии не ожидается. На отдельных участках дорог республики возможна гололедица. Ночью температура воздуха составит -4, +1 градус, а днем - от +6 до +11 градусов.