В Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкортостане на ближайшие два дня.
Сегодня, 29 марта, существенных осадков в Башкирии не ожидается. На отдельных участках дорог республики возможна гололедица. Ночью температура воздуха составит -4, +1 градус, а днем - от +6 до +11 градусов.
Завтра, 30 марта, характер погоды в республике останется без изменений. Местами прогнозируется сильный порывистый ветер. Температура воздуха в дневное и в ночное время суток будет такой же, как 29 марта.