В Башкирии водителем школьного автобуса работал мужчина, осужденный по уголовной статье

В Чекмагушевском районе водителем школьного автобуса работал мужчина, который ранее был осужден по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии водителем школьного автобуса работал мужчина, осужденный по уголовной статье

Согласно действующему законодательству к деятельности с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности.

пресс-служба прокуратуры Чекмагушевского района

В июле прошлого года мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.Несмотря на это, он продолжал работать на должности школьного водителя и осуществлять перевозку детей.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес руководителя отдела образования районной администрации представление, одно должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

пресс-служба прокуратуры Чекмагушевского района

В результате с занимаемой должности мужчину уволили.

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