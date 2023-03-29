В Башкирии водителем школьного автобуса работал мужчина, осужденный по уголовной статье
В Чекмагушевском районе водителем школьного автобуса работал мужчина, который ранее был осужден по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
Согласно действующему законодательству к деятельности с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности.
пресс-служба прокуратуры Чекмагушевского района
В июле прошлого года мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.Несмотря на это, он продолжал работать на должности школьного водителя и осуществлять перевозку детей.
В этой связи прокуратура района внесла в адрес руководителя отдела образования районной администрации представление, одно должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.
пресс-служба прокуратуры Чекмагушевского района
В результате с занимаемой должности мужчину уволили.