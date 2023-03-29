В Уфе прошел кейс-чемпионат «Дерзай мыслить»

В течение нескольких дней ребятам дают возможность прокачать свои лидерские навыки, помогают с профессиональным самоопределением. Участники учатся работать в команде, искать, обрабатывать и анализировать информацию, выступать на публике. Они развивают критическое и креативное мышление, творческие способности.