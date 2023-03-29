Глава Башкирии назвал критерий оценки работы правительства и муниципалитетов

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал критерий, по которому будут оценивать работу республиканского правительства и глав муниципалитетов. По его словам, таким показатель является успешное решение задач, связанных со СВО.
Хабиров подчеркнул, что в условиях спецоперации перед властями стоит задача оказывать максимальную поддержку бойцам и их семьям.
Радий Хабиров особо подчеркнул, что работу членов правительства, глав администраций, депутатов он будет оценивать именно по тому, насколько эффективно они будут решать задачи, связанные со специальной военной операцией.