Глава Башкирии назвал критерий оценки работы правительства и муниципалитетов

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал критерий, по которому будут оценивать работу республиканского правительства и глав муниципалитетов. По его словам, таким показатель является успешное решение задач, связанных со СВО.

Фото №1 - Глава Башкирии назвал критерий оценки работы правительства и муниципалитетов

Хабиров подчеркнул, что в условиях спецоперации перед властями стоит задача оказывать максимальную поддержку бойцам и их семьям.

«Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев».

Радий Хабиров, глава РБ

Радий Хабиров особо подчеркнул, что работу членов правительства, глав администраций, депутатов он будет оценивать именно по тому, насколько эффективно они будут решать задачи, связанные со специальной военной операцией.

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