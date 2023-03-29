Глава Башкирии назвал критерий оценки работы правительства и муниципалитетов

«Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев».

Радий Хабиров, глава РБ