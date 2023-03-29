Стали известны выходные дни на майские праздники в Башкирии

В 2023 году майские праздники выпадают на начало недели, поэтому россияне смогут отдохнуть 7 дней: три дня подряд: 29-30 апреля и 1 мая, и четыре дня подряд: с 6 по 9 мая.
Понедельник, 8 мая — это выходной день, перенесённый с воскресенья, 8 января 2023 года. Благодаря ему россияне отдыхают не только 9 мая во вторник, но и в понедельник 8 мая.
В мае 2023 года праздничные дни закончатся в среду, 10 мая - в этот день граждане выходят на работу.
Между майскими праздниками в 2023 году следуют семь рабочих дней. Вот как мы работаем в мае:
в первую неделю мая — четыре рабочих дня со 2 мая (вторник) по 5 мая (пятница); во вторую неделю мая — три рабочих дня с 10 мая (среда) по 12 мая (пятница).
С третьей недели мая (с 15 мая 2023 года) россияне с графиком 5/2 работают как обычно, пять дней в неделю.