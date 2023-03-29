На крупном китайском маркетплейсе появится страница Made in Bashkortostan

На одной из крупнейших торговых онлайн-площадок Китая появится страница для товаров из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минВЭС РБ. Речь идет о китайском маркет-плейсе JD.com. Такое решение стало результатом продуктивных переговоров башкирской и китайской сторон.
Согласно договоренности, Shaanxi Sunrise выделила русскоговорящего менеджера для содействия производителям республики, он будет помогать им продвигать продукцию на этой электронной площадке.
Бизнесу, заинтересованному в сотрудничестве с Китаем, предлагается направлять заявки представителю Башкирии в КНР на электронную почту [email protected]