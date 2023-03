На крупном китайском маркетплейсе появится страница Made in Bashkortostan

На одной из ведущих электронных торговых площадок Китая JD.com появится специальная страница Made in Bashkortostan для товаров башкирских производителей. Это результат переговоров представителя Башкирии при торгпредстве РФ в КНР Флюра Асадуллина с представителями компании Shaanxi Sunrise Import and Export Trade Co., Ltd, которая специализируется на продвижении и продаже российских товаров на маркетплейсах Китая и имеет склады и распределительные центры в городах Сиань и Шанхай.

пресс-служба ведомства