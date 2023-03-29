На крупном китайском маркетплейсе появится страница Made in Bashkortostan

На одной из крупнейших торговых онлайн-площадок Китая появится страница для товаров из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минВЭС РБ. Речь идет о китайском маркет-плейсе JD.com. Такое решение стало результатом продуктивных переговоров башкирской и китайской сторон. 

Фото №1 - На крупном китайском маркетплейсе появится страница Made in Bashkortostan

На одной из ведущих электронных торговых площадок Китая JD.com появится специальная страница Made in Bashkortostan для товаров башкирских производителей. Это результат переговоров представителя Башкирии при торгпредстве РФ в КНР Флюра Асадуллина с представителями компании Shaanxi Sunrise Import and Export Trade Co., Ltd, которая специализируется на продвижении и продаже российских товаров на маркетплейсах Китая и имеет склады и распределительные центры в городах Сиань и Шанхай.

пресс-служба ведомства

Согласно договоренности, Shaanxi Sunrise выделила русскоговорящего менеджера для содействия производителям республики, он будет помогать им продвигать продукцию на этой электронной площадке.

Бизнесу, заинтересованному в сотрудничестве с Китаем, предлагается направлять заявки представителю Башкирии в КНР на электронную почту [email protected]

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