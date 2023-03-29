В Башкирии усилили требования к безопасности аттракционов

Госсобрание Башкирии приняло в окончательном чтении проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов». Он призван усилить безопасность аттракционов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Финансирование данной деятельности будет осуществляться с привлечением средств бюджета республики.
Документ разработан по обращению инспекции регионального Гостехнадзора. До открытия паркового сезона он должен вступить в силу.