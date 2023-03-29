Стало известно, как будут работать почтовики в дни половодья в Башкирии

С конца марта 2023 года Почта России пересматривает свои почтовые маршруты в населённые пункты Башкирии, которые подвержены подтоплению. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по РБ.
В зону риска входят 17 почтовых отделений в Кармаскалинском, Караидельском и Белебеевском районах, а также в Уфе и в Сибае.
На экстренные случаи почтовики подобрали варианты временного размещения отделений в других зданиях, которым не грозит подтопление. Водители и почтальоны уже получили актуальную информацию о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, а работники почтовых отделений прошли тренинг по эвакуации.
Оперативную информацию Почта России получает от МЧС и администраций муниципалитетов. Кроме того, вместе с отделением Социального фонда России по Башкирии заранее разработаны графики досрочной выплаты пенсий.
В прошлые годы подготовка к половодью неоднократно помогала избежать сбоев доставки социальных выплат и почты.