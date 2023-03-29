Стало известно, как будут работать почтовики в дни половодья в Башкирии

Во время половодья работники почты будут обслуживать всех жителей республики, где бы они ни проживали. Нашим сотрудникам уже не раз приходилось доставлять корреспонденцию, социальные выплаты, продукты и товары в сложных ситуациях. В этом году мы также тщательно подготовились к работе в условиях „большой воды“.

Ленард Шафиков, директор УФПС Башкирии