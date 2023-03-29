Стало известно, как будут работать почтовики в дни половодья в Башкирии

С конца марта 2023 года Почта России пересматривает свои почтовые маршруты в населённые пункты Башкирии, которые подвержены подтоплению. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по РБ.

Фото №1 - Стало известно, как будут работать почтовики в дни половодья в Башкирии

По данным Башгидрометцентра, весеннее половодье в Башкирии начнётся в первой декаде апреля. При неблагоприятных погодных условиях в области подтопления могут оказаться 257 населённых пунктов в 42 районах республики.

УФПС по РБ

В зону риска входят 17 почтовых отделений в Кармаскалинском, Караидельском и Белебеевском районах, а также в Уфе и в Сибае.

На экстренные случаи почтовики подобрали варианты временного размещения отделений в других зданиях, которым не грозит подтопление. Водители и почтальоны уже получили актуальную информацию о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, а работники почтовых отделений прошли тренинг по эвакуации.

Оперативную информацию Почта России получает от МЧС и администраций муниципалитетов. Кроме того, вместе с отделением Социального фонда России по Башкирии заранее разработаны графики досрочной выплаты пенсий.

В прошлые годы подготовка к половодью неоднократно помогала избежать сбоев доставки социальных выплат и почты.

Во время половодья работники почты будут обслуживать всех жителей республики, где бы они ни проживали. Нашим сотрудникам уже не раз приходилось доставлять корреспонденцию, социальные выплаты, продукты и товары в сложных ситуациях. В этом году мы также тщательно подготовились к работе в условиях „большой воды“.

Ленард Шафиков, директор УФПС Башкирии
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