Из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась пятая группа мобилизованных

С 1 апреля в стране начинается весенний призыв на срочную военную службу. Также в этот период жители республики могут заключить контракт, в том числе на участие в специальной военной операции. В Уфе открываются мобильные пункты. Постепенно их число будет увеличиваться, они появятся во всех городах и районах республики. Сейчас же найти такие стойки и задать интересующие вопросы можно возле Центрального рынка и в торговом центре «Ультра». Также всю необходимую информацию можно получить по телефону 117 либо 122.