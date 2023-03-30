В Уфе назвали победителей конкурса «Продли жизнь упаковке»

В экологическом мероприятии, приуроченном к Всемирному дню защиты прав потребителей, приняли участие свыше 200 детей со всей республики.

Конкурсанты представили жюри свои поделки, картины и даже костюмы, созданные из вторично использованных материалов. Лучшие работы были представлены на выставке в Центре гигиены и эпидемиологии в республики.