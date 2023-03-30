В Башкирии «Тотальный диктант» напишут в троллейбусе

В Стерлитамаке пройдет ежегодный «Тотальный диктант». Всех желающих приглашают проверить грамотность 8 апреля.
Особенностью этого года будут необычные площадки. Так, диктант можно будет написать в кинотеатре и даже в троллейбусном депо, говорят организаторы.
В этом году автором диктанта стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Участники акции напишут его текст, посвящённый исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, а также теме экологии.
Организаторы в Стерлитамаке приглашают горожан 8 апреля в 13 часам местного времени на площадки, где будет проводиться «Тотальный диктант»:
- Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий (проспект Ленина, 49);
- Центральная городская библиотека (ул. Сакко и Ванцетти, 55);
- Институт химических технологий и инжиринга УГНТУ (проспект Октября, 2);
- Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса (ул. Садовая, 20);
- Кинотеатр «Кинопорт» (ул. Худайбердина, 120, ТЦ «Фабри»);
- Городской троллейбус – организатор площадки МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» (встреча на площади перед Городским Дворцом культуры, проспект Октября, 35).
Зарегистрироваться на акцию и выбрать площадку можно на сайте проекта totaldict.ru Для этого нужно ввести логин и пароль на сайте, выбрать Стерлитамак и понравившееся место проведения из списка. Обратите внимание, что на некоторых площадках количество мест ограничено и необходима регистрация.