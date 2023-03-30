В Башкирии «Тотальный диктант» напишут в троллейбусе

Зарегистрироваться на акцию и выбрать площадку можно на сайте проекта totaldict.ru Для этого нужно ввести логин и пароль на сайте, выбрать Стерлитамак и понравившееся место проведения из списка. Обратите внимание, что на некоторых площадках количество мест ограничено и необходима регистрация.