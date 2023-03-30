Рейды и отработка навыков: в Башкирии готовятся к весеннему половодью

В Башкортостане готовятся к приходу большой воды. Сотрудники Управления гражданской защиты вместе с Центром общественной безопасности проводят профилактические рейды и доносят до населения информацию о действиях при угрозе во время весеннего половодья, отрабатывают навыки реагирования на резкий подъём уровня воды в реке.

Правила встречи большой воды сотрудники Управления гражданской защиты транслируют и в громкоговорители. Тем, кого удалось застать дома, вручают памятку в руки, остальным – через почтовый ящик. Информация о том, как вести себя во время паводка, должна дойти до всех местных жителей. Кому-то это поможет спасти имущество, а кому-то – жизнь.

Кооперативную поляну топило уже не раз. И порядок действий в случае прихода большой воды многие местные жители знают не хуже спасателей. По предварительным прогнозам, если река Дёма выйдет из берегов, то подтопленными могут стать более 40 жилых домов, расположенных на Кооперативной и Цыганской полянах. Во время профилактического рейда сотрудники ведомства регистрируют сведения о местных, особое внимание уделяют семьям, в которых есть дети или люди с ограниченными возможностями здоровья.

Если первые ледоходы обычно приходятся на начало апреля, то в этом году из-за теплой погоды Белая, Дема и Инзер вскрылись уже в конце марта. Каждый день специалисты следят за водоемами региона с воздуха, суши и воды.

О готовности республики к пропуску большой воды говорили сегодня на заседании республиканской противопаводковой комиссии.

Сегодня мы провели заседание республиканской противопаводковой комиссии. Мы уже вступили в активную стадию развития весеннего половодья. На прошлой неделе в республике установилась стабильная плюсовая температура. Такая погода способствует быстрому снеготаянию и вскрытию рек. На заседании обсудили оперативную ситуацию в республике и на территориях отдельных муниципалитетов, скорректировали все необходимые мероприятия с учетом уточненного прогноза Башгидромета и выработали комплекс мер по снижению последствий весеннего половодья. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан