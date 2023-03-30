В Уфе прошло заседание координационного совета по государственной семейной политике

Сегодня в Уфе прошло заседание координационного совета при правительстве республики по государственной семейной политике. В заседании под председательством заместителя премьер-министра, министра финансов Лиры Игтисамовой приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также общественники.
На совете было отмечено, что в Башкортостане наблюдается естественная убыль населения. Вместе с тем увеличилось количество браков, снизилось число абортов. Комплексного подхода требует пропаганда традиционных ценностей среди детей, подростков и молодежи.
Также на совете коснулись вопроса контента для детей и подростков, который распространяется в интернете. В этом направлении активную работу ведет детско-юношеский телеканал «Тамыр». Творческая команда регулярно выпускает программы, сериалы и мультфильмы, посвященные семейным ценностям, теме детства.