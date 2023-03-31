В Башкирии прошел «Бал маленьких принцесс и юных джентльменов»

Его главными гостями стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовили театрализованное представление, конкурсы, развлечения и подарки. Для девочек и их мам работали парикмахеры-волонтеры.

Какой бал без танцев? Особенно в окружении сказочных персонажей. В Доме культуры Уфимского района большой праздник – «Бал маленьких принцесс и юных джентльменов». Поэтому к выбору наряда каждый подошел со всей ответственностью.

Кто-то осваивал радиоуправляемые машинки-конструкторы, а кто-то выбирал мастер-классы по рисованию и лепке. Кроме того, можно было узнать больше о национальной культуре или как изготавливается такой инструмент как курай.

«Бал маленьких принцесс и юных джентльменов» в Уфимском районе проходит ежегодно. И каждый раз организаторы вносят свою изюминку. В этом году для девочек и их мам волонтеры организовали парикмахерский цех. Любая прическа абсолютно бесплатно.

Главная часть праздника – театрализованное представление. В этом году детский образцовый театр МиТВиН представил для своих сверстников премьеру спектакля «Анчутка». Сказка, в которой добро побеждает зло.